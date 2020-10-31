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США рассматривают введение скандинавских миротворцев в Нагорный Карабах

Лос-Анджелес, Суббота 31 октября 2020 18:41
США рассматривают введение скандинавских миротворцев в Нагорный Карабах
Фото: Роберт О'Брайен (flickr.com/statephotos)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ни одна из стран, входящих в Минскую группу ОБСЕ, не может отправить своих миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Турция также не может выполнять роль миротворца, ведь это не будет иметь значения для Армении.

Об этом на брифинге перед представителями армянской диаспоры в Лос-Анджелесе заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

По его словам, в Нагорном Карабахе, где идут бои между Арменией и Азербайджаном, могли бы присутствовать миротворцы из скандинавских стран.

"Мы считаем, что обе страны должны принять скандинавских миротворцев, и мы работаем со скандинавскими правительствами над созданием миротворческих сил, которые можно было бы развернуть в регионе для соблюдения режима прекращения огня", - отметил он.

Meeting With National Security Advisor Robert O'Brien

Meeting With National Security Advisor Robert O'Brien

Posted by Asbarez News on Friday, October 30, 2020

Напомним, недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил за введение в зону нагорно-карабахского конфликта российских миротворцев. Однако Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ.

Позже президент Турции Реджеп Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину совместно решить конфликт между Арменией и Азербайджаном.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикимиротворцыАрменияАзербайджанНагорный Карабах

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