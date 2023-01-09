Нагнетают, но без провокаций. В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью

Российская Федерация и Белорусь сейчас нагнетают ситуацию на границе, однако украинские пограничники не фиксируют провокаций в непосредственной близости к госгранице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире национального телемарафона.

Демченко рассказал, что сейчас в ГПСУ не фиксируют со стороны Беларуси такие провокации как перемещение техники или полеты тяжелой авиации близко к границе.

"Однако мы готовы к развитию чего угодно, что может осуществить Россия на этом направлении", - заявили он.

Спикер ГПСУ также подчеркнул, что враг постоянно нагнетает ситуацию сообщениями о наращивании так называемой региональной группировки войск союзного государства.

"Поэтому мы вынуждены держать на этом направлении необходимое количество сил и средств, чтобы в случае попытки повторного вторжения на территорию Украины дать отпор", - подчеркнул Демченко.

По его словам, в этом направлении Россия и Беларусь постоянно держат в напряжении Силы обороны, в том числе и совместными учениями. Однако он также добавил, что украинские защитники постоянно укрепляют свои позиции и укрепляют границу.