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Нагнетают, но без провокаций. В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью

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Украина, Понедельник 09 января 2023 15:34
Нагнетают, но без провокаций. В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью Фото: пограничники рассказали о текущей ситуации на границе с Беларусью (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация и Белорусь сейчас нагнетают ситуацию на границе, однако украинские пограничники не фиксируют провокаций в непосредственной близости к госгранице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире национального телемарафона.

Демченко рассказал, что сейчас в ГПСУ не фиксируют со стороны Беларуси такие провокации как перемещение техники или полеты тяжелой авиации близко к границе.

"Однако мы готовы к развитию чего угодно, что может осуществить Россия на этом направлении", - заявили он.

Спикер ГПСУ также подчеркнул, что враг постоянно нагнетает ситуацию сообщениями о наращивании так называемой региональной группировки войск союзного государства.

"Поэтому мы вынуждены держать на этом направлении необходимое количество сил и средств, чтобы в случае попытки повторного вторжения на территорию Украины дать отпор", - подчеркнул Демченко.

По его словам, в этом направлении Россия и Беларусь постоянно держат в напряжении Силы обороны, в том числе и совместными учениями. Однако он также добавил, что украинские защитники постоянно укрепляют свои позиции и укрепляют границу.

Напомним, Беларусь снова продолжила военные учения у границы Украины

К тому же, Минск заявил, что во время следующих совместных учений с РФ они задействуют все полигоны. Также Лукашенко назвал дату когда планируются эти учения.

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