Нагнетают, но без провокаций. В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью
Российская Федерация и Белорусь сейчас нагнетают ситуацию на границе, однако украинские пограничники не фиксируют провокаций в непосредственной близости к госгранице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире национального телемарафона.
Демченко рассказал, что сейчас в ГПСУ не фиксируют со стороны Беларуси такие провокации как перемещение техники или полеты тяжелой авиации близко к границе.
"Однако мы готовы к развитию чего угодно, что может осуществить Россия на этом направлении", - заявили он.
Спикер ГПСУ также подчеркнул, что враг постоянно нагнетает ситуацию сообщениями о наращивании так называемой региональной группировки войск союзного государства.
"Поэтому мы вынуждены держать на этом направлении необходимое количество сил и средств, чтобы в случае попытки повторного вторжения на территорию Украины дать отпор", - подчеркнул Демченко.
По его словам, в этом направлении Россия и Беларусь постоянно держат в напряжении Силы обороны, в том числе и совместными учениями. Однако он также добавил, что украинские защитники постоянно укрепляют свои позиции и укрепляют границу.
Напомним, Беларусь снова продолжила военные учения у границы Украины
К тому же, Минск заявил, что во время следующих совместных учений с РФ они задействуют все полигоны. Также Лукашенко назвал дату когда планируются эти учения.
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