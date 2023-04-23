У Нагірному Карабаху на міні підірвалася азербайджанська військова вантажівка, є поранені

У Карабахському районі Азербайджану вантажівка азербайджанської армії підірвалася на закладеній міні, троє військових отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу міноборони Азербайджану.
У міноборони Азербайджану повідомили, що внаслідок вибуху постраждали водій та командир машини, транспортний засіб прийшов у непридатний стан. Ще один військовий підірвався на протипіхотній міні, коли намагався дістатися потерпілих.
У МВС Азербайджану заявили, що Вірменія має припинити усі військові провокації на території Азербайджану. У свою чергу, вірменський посол з особливих доручень Едмон Марукян наголосив, що Єреван не має жодного стосунку до інциденту.
Раніше ми повідомляли, що конфлікт між Азербайджаном та Вірменією навколо Нагірного Карабаху знову загострився. Так, 5 березня там сталася чергова стрілянина, внаслідок чого загинули люди.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вірменія попросила президента Франції Еммануеля Макрона очолити мирні переговори з Азербайджаном. Такий крок став викликом президенту Росії Володимиру Путіну, що свідчить про втрату контролю за регіональними союзниками.
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