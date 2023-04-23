В Нагорном Карабахе на мине подорвался азербайджанский военный грузовик, есть раненые

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В минобороны Азербайджана сообщили, что в результате взрыва пострадали водитель и командир машины, транспортное средство пришло в непригодное состояние. Еще один военный подорвался на противопехотной мине, когда пытался добраться до пострадавших.

В МВД Азербайджана заявили, что Армения должна прекратить все военные провокации на территории Азербайджана. В свою очередь, армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян подчеркнул, что Ереван не имеет никакого отношения к инциденту.