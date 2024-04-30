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Нагадує російський "Ланцет": Іран почав розробку нового безпілотника

Вівторок 30 квітня 2024 22:34
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Нагадує російський "Ланцет": Іран почав розробку нового безпілотника Ілюстративне фото: Іран почав виробляти дрони, схожі на російський "Ланцет" (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Іран почав розробку нового дрона-камікадзе, який схожий на російський "Ланцет". Росія використовує ці дрони у Сирії, а також для атак по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Деталі виробництва дрона було розкрито у звіті іранського інформаційного агентства Tasnim, яке пов'язано з іранським воєнізованим Корпусом вартових ісламської революції.

"Якщо припустити, що нові боєприпаси, виготовлені КВІР, створені за мотивами російського "Ланцета", безпілотник повинен мати тривалість польоту від 30 до 60 хвилин і нести корисне навантаження від 3 до 6 кілограмів у межах 40 кілограмів. кілометрів", - сказано у звіті.

Цікаво те, що іранський дрон не є копією російського "Ланцета". Однак він має схожу базову конструкцію та швидше за все, має такий же діапазон і корисне навантаження.

Водночас доказів того, що саме Росія надала Ірану будь-який зі своїх "Ланцетів" або навіть проекти для їх локального будівництва наразі немає.

Дрони "Ланцет"

Lancet - це російський баражуючий боєприпас, який має швидкість руху до 300 км/год. При цьому у російського дрона максимальна вага - 12 кг.

Цей дрон призначений для ураження рухомих цілей, які може знайти самостійно, або може бути донаведеним на них.

Наприкінці 2023 року у ЗМІ поширилась інформація, що Росія могла збільшити дальність польоту своїх ударних дронів "Ланцет" з 40 кілометрів до 60.

А вже на початку цього року міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що Україна розробляє власний аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет".

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