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Напоминает российский "Ланцет": Иран начал разработку нового беспилотника

Вторник 30 апреля 2024 22:34
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Напоминает российский "Ланцет": Иран начал разработку нового беспилотника Иллюстративное фото: Иран начал производить дроны, похожие на российский "Ланцет" (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Иран начал разработку нового дрона-камикадзе, похожего на российский "Ланцет". Россия использует эти дроны в Сирии, а также для атак по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Детали производства дрона были раскрыты в отчете иранского информационного агентства Tasnim, которое связано с иранским военизированным Корпусом стражей исламской революции.

"Если предположить, что новые боеприпасы, изготовленные КСИР, созданы по мотивам российского "Ланцета", беспилотник должен иметь продолжительность полета от 30 до 60 минут и нести полезную нагрузку от 3 до 6 килограммов в пределах 40 килограммов. километров", - говорится в отчете .

Интересно, что иранский дрон не является копией российского "Ланцета". Однако он имеет схожую базовую конструкцию и скорее всего имеет такой же диапазон и полезную нагрузку.

В то же время, доказательств того, что именно Россия предоставила Ирану любой из своих "Ланцетов" или даже проекты для их локального строительства, пока нет.

Дроны "Ланцет"

Lancet – это российский боражирующий боеприпас, который имеет скорость движения до 300 км/ч. При этом у русского дрона максимальный вес – 12 кг.

Этот дрон предназначен для поражения движущихся целей, которые может найти самостоятельно, или может быть доведен на них.

В конце 2023 г. в СМИ распространилась информация, что Россия могла увеличить дальность полета своих ударных дронов "Ланцет" с 40 километров до 60.

А уже в начале этого года министр по цифровой трансформации Михаил Фёдоров рассказал, что Украина разрабатывает собственный аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет".

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