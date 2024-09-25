"Нагадали основи логістики". ЗСУ показали знищення колони ворожої техніки

ЗСУ нагадали російським окупантам основи військової логістики. А заразом розбили ворожу колону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 14-го окремого полку БпАК ЗСУ.
"Навчаємо росіян основам військової логістики - безкоштовно і з вогником!", - наголосили в полку.
Військові розповіли, що ціла колона ворога зупинилася край дороги. За їх даними, невідомо, що спричинило зупинку: командир вийшов покурити чи щось зламалося. Але факт такий, що купа вантажівок зосередилася в одній точці.
"Наші пілоти вирішили нагадати ворогу основи військової логістики: колони не можна зупиняти на півдороги, а ще краще - розосереджувати техніку. Замість двійки в щоденнику ворог отримав вогневий шквал!", - підкреслили бійці.
Вгоджаємо, що сьогодні під час інтерв'ю для РБК-Україна військовослужбовець ЗСУ Сергій Волков заявив, що задача український військових, щоб росіяни втрачали 100% свого особового складу.
Водночас ми повідомляли, що Повітряні сили показали роботу ППО Skynex.
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