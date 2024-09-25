"Нагадали основи логістики". ЗСУ показали знищення колони ворожої техніки

"Навчаємо росіян основам військової логістики - безкоштовно і з вогником!", - наголосили в полку.

Військові розповіли, що ціла колона ворога зупинилася край дороги. За їх даними, невідомо, що спричинило зупинку: командир вийшов покурити чи щось зламалося. Але факт такий, що купа вантажівок зосередилася в одній точці.

"Наші пілоти вирішили нагадати ворогу основи військової логістики: колони не можна зупиняти на півдороги, а ще краще - розосереджувати техніку. Замість двійки в щоденнику ворог отримав вогневий шквал!", - підкреслили бійці.