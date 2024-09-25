"Напомнили основы логистики". ВСУ показали уничтожение колонны вражеской техники

ВСУ напомнили российским оккупантам основы военной логистики. А заодно разбили вражескую колонну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 14-го отдельного полка БпАК ВСУ.
"Обучаем россиян основам военной логистики - бесплатно и с огоньком!", - подчеркнули в полку.
Военные рассказали, что целая колонна врага остановилась у дороги. По их данным, неизвестно, что повлекло за собой остановку: командир вышел покурить или что-то сломалось. Но факт таков, что куча грузовиков сосредоточилась в одной точке.
"Наши пилоты решили напомнить врагу основы военной логистики: колонны нельзя останавливать на полпути, а еще лучше - рассредоточивать технику. Вместо двойки в дневнике враг получил огневой шквал!", - подчеркнули бойцы.
Соглашаем, что сегодня во время интервью для РБК-Украина военнослужащий ВСУ Сергей Волков заявил, что задача украинских военных, чтобы россияне теряли 100% своего личного состава.
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