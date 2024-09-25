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Військовий про ситуацію під Покровськом: для росіян втратити три батальйони - не проблема

Україна, Середа 25 вересня 2024 16:51
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Військовий про ситуацію під Покровськом: для росіян втратити три батальйони - не проблема Фото: росіяни проводять наступальні дії на Покровському напрямку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Дмитро Олійник

Росіяни мають перевагу в особовому складі. Тому їм не шкода втратити навіть бригаду для захоплення села.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військовослужбовець ЗСУ Сергій Волков.

"У них (росіян, - ред.) все одно перевага в особовому складі, вони женуть ці малі чи малі піхотні групи. Їм сточити бригаду у три батальйони для захоплення села у передмісті - це взагалі не проблема... А батальйони - це 300-400 людей, залежно від комплектації... ", - пояснив військовий.

Він зауважив, що бригада за бригадою, російські військові просто гинуть на підступах.

Водночас Волков підкреслив, що треба збільшувати втрати противника, бо тільки це може зупинити їх задум про просування далі.

Водночас на питання РБК-України щодо заяви Bild стосовно російських наступів, в яких, нібито, в живих лишається лише 10%, Волков заявив, що це й справді так.

"Це видно з дронів. Це не якийсь там секрет. Коли йде мова про м'ясні штурми і тому подібне, то це відповідає дійсності. Дійсно, їм, щоб захопити якесь село, витратити якусь 1000 людей - це взагалі не проблема... Наша задача, зробити так, щоб вони сточувалися на 100%", - пояснив військовий.

Ситуація на Покровському напрямку

Зауважимо, що вже кілька місяців поспіль Покровський напрямок залишається найгарячішим по фронту.

Нагадаємо, що лише сьогодні у Донецькій області затримали чергового агент воєнної розвідки Російської Федерації. За даними СБУ, зрадник шпигував за Силами оборони на Покровському напрямку.

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