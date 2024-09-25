Військовий про ситуацію під Покровськом: для росіян втратити три батальйони - не проблема

Росіяни мають перевагу в особовому складі. Тому їм не шкода втратити навіть бригаду для захоплення села.

"У них (росіян, - ред.) все одно перевага в особовому складі, вони женуть ці малі чи малі піхотні групи. Їм сточити бригаду у три батальйони для захоплення села у передмісті - це взагалі не проблема... А батальйони - це 300-400 людей, залежно від комплектації... ", - пояснив військовий.

Він зауважив, що бригада за бригадою, російські військові просто гинуть на підступах.

Водночас Волков підкреслив, що треба збільшувати втрати противника, бо тільки це може зупинити їх задум про просування далі.

Водночас на питання РБК-України щодо заяви Bild стосовно російських наступів, в яких, нібито, в живих лишається лише 10%, Волков заявив, що це й справді так.

"Це видно з дронів. Це не якийсь там секрет. Коли йде мова про м'ясні штурми і тому подібне, то це відповідає дійсності. Дійсно, їм, щоб захопити якесь село, витратити якусь 1000 людей - це взагалі не проблема... Наша задача, зробити так, щоб вони сточувалися на 100%", - пояснив військовий.