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Повітряні сили показали роботу ППО Skynex (фото, відео)

Україна, Середа 25 вересня 2024 14:40
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Повітряні сили показали роботу ППО Skynex (фото, відео) Фото: ППО Skynex під час стрільб в Україні (facebook.com/kpszsu)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові провели стрільби з комплексу ППО Skynex. Німеччина передала одну таку систему у квітні 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ, Militarnyi.

"Військовослужбовці підрозділів протиповітряної оборони Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України виконали практичні стрільби з зенітного артилерійського комплексу Skynex", - йдеться у повідомленні командування Повітряних сил.

Як пише Militarnyi, на кадрах видно, як військовослужбовці Повітряних Сил споряджають 35-мм боєприпасами гарматну установку, працюють за пультом управління та на оптичну систему комплексу фіксують ураження повітряної цілі.

Що відомо про ППО Skynex

Skynex - це зенітний артилерійський комплекс розробки та виробництва компанії Rheinmetall. Ця система ППО є доволі новою, оскільки була представлена у листопаді 2021 року.

Головна задача Skynex - це протиповітряна оборона. Ці гарматні установки передусім використовуються для захисту важливих стаціонарних військових об’єктів та, зокрема, критичної інфраструктури.

ППО Skynex під час стрільб в Україні (facebook.com/kpszsu)

ППО Skynex в Україні

У січні повідомлялося, що установка ППО Skynex була передана Україні від Німеччини разом з іншими озброєннями, що увійшло до оголошеного нового пакету допомоги.

Через три місяці, вже у квітні, в України з'явився ще один комплекс ППО Skynex, переданий Німеччиною. Ще у лютому 2023 року повідомлялось, що Німеччина передасть Україні дві системи ППО Skynex.

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