Повітряні сили показали роботу ППО Skynex (фото, відео)

Українські військові провели стрільби з комплексу ППО Skynex. Німеччина передала одну таку систему у квітні 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ, Militarnyi.

"Військовослужбовці підрозділів протиповітряної оборони Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України виконали практичні стрільби з зенітного артилерійського комплексу Skynex", - йдеться у повідомленні командування Повітряних сил.

Як пише Militarnyi, на кадрах видно, як військовослужбовці Повітряних Сил споряджають 35-мм боєприпасами гарматну установку, працюють за пультом управління та на оптичну систему комплексу фіксують ураження повітряної цілі.

Що відомо про ППО Skynex

Skynex - це зенітний артилерійський комплекс розробки та виробництва компанії Rheinmetall. Ця система ППО є доволі новою, оскільки була представлена у листопаді 2021 року.

Головна задача Skynex - це протиповітряна оборона. Ці гарматні установки передусім використовуються для захисту важливих стаціонарних військових об’єктів та, зокрема, критичної інфраструктури.

ППО Skynex під час стрільб в Україні (facebook.com/kpszsu)