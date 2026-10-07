Нафтовий хаб "Самара" у Росії продовжує палати після обстрілу (відео)

Нафтовий хаб "Самара" продовжує палати

У селищі Рассвет Волзького району Самарської області горить ЛВДС "Самара". Це встановив по кадрах очевидців OSINT-аналітик ASTRA.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев сьогодні повідомляв про безпілотну небезпеку в регіоні. Вона діяла понад 7 годин, про відбій він повідомив близько 9-ї ранку за московським часом.

У місцевих чатах писали про пожежу на ЛВДС. При цьому про наслідки атаки офіційної інформації не було.

Проте Міноборони РФ вранці 7 жовтня повідомляло про нібито збиті БПЛА у тому числі над Самарською областю.

Сервіс відстеження температурних аномалій NASA Firms фіксує велику пожежу на ЛВДС "Самара".

Що відомо про ЛВДС "Самара"

ЛВДС "Самара" - найбільший нафтовий транспортний і розподільний хаб АТ "Транснефть - Приволга" - дочки ПАТ "Транснефть".

Площа об'єкту - понад 216 гектарів.

Тут розташовано:

71 резервуар, сумарно загальною ємністю понад 1,6 мільйонів кубометрів нафти,

дві нафтоперекачувальні станції (НПС): "Самара-1" та "Самара-2",

ще окрема станція змішування нафти.

На цій ЛВДС сходяться одразу чотири магістральні нафтопроводи:

"Альметьєвськ - Куйбишев",

"Калтасинський - Куйбишев",

"Нижньовартовськ - Курган - Куйбишев".

"Гур'єв - Куйбишев".

Тобто сюди надходить нафта із Західного Сибіру, ​​Татарстану, Оренбурга та Казахстану, пише ASTRA.

Ще одна атака

2 жовтня ASTRA встановила, що під Самарою атакована та горить однойменна ЛВДС. Президент України Володимир Зеленський підтвердив атаку.

7 жовтня у Генштабі ЗСУ уточнили наслідки удару 2 жовтня по ЛВДС "Самара":

"Підтверджено пошкодження одинадцяти резервуарів РВС-20000, трьох резервуарів РВСПК-50000, ділянки трубопроводів та станції автоматизованої наливної станції нафтопродуктів", - йдеться у повідомленні.