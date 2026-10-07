UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Нафтовий хаб "Самара" у Росії продовжує палати після обстрілу (відео)

19:59 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: лінійна виробничо-диспетчерська станція "Самара" у Росії (росЗМІ)

У Самарській області знову горить один з найбільших нафтових хабів Росії - "Самара". Ця лінійна виробничо-диспетчерська станція була вже атакована й 2 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналітиків Telegram-каналу ASTRA.

Нафтовий хаб "Самара" продовжує палати

У селищі Рассвет Волзького району Самарської області горить ЛВДС "Самара". Це встановив по кадрах очевидців OSINT-аналітик ASTRA.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев сьогодні повідомляв про безпілотну небезпеку в регіоні. Вона діяла понад 7 годин, про відбій він повідомив близько 9-ї ранку за московським часом.

У місцевих чатах писали про пожежу на ЛВДС. При цьому про наслідки атаки офіційної інформації не було.

Проте Міноборони РФ вранці 7 жовтня повідомляло про нібито збиті БПЛА у тому числі над Самарською областю.

Сервіс відстеження температурних аномалій NASA Firms фіксує велику пожежу на ЛВДС "Самара".

Що відомо про ЛВДС "Самара"

ЛВДС "Самара" - найбільший нафтовий транспортний і розподільний хаб АТ "Транснефть - Приволга" - дочки ПАТ "Транснефть".

Площа об'єкту - понад 216 гектарів.

Тут розташовано:

  • 71 резервуар, сумарно загальною ємністю понад 1,6 мільйонів кубометрів нафти,
  • дві нафтоперекачувальні станції (НПС): "Самара-1" та "Самара-2",
  • ще окрема станція змішування нафти.

На цій ЛВДС сходяться одразу чотири магістральні нафтопроводи:

  • "Альметьєвськ - Куйбишев",
  • "Калтасинський - Куйбишев",
  • "Нижньовартовськ - Курган - Куйбишев".
  • "Гур'єв - Куйбишев".

Тобто сюди надходить нафта із Західного Сибіру, ​​Татарстану, Оренбурга та Казахстану, пише ASTRA.

Ще одна атака

2 жовтня ASTRA встановила, що під Самарою атакована та горить однойменна ЛВДС. Президент України Володимир Зеленський підтвердив атаку.

7 жовтня у Генштабі ЗСУ уточнили наслідки удару 2 жовтня по ЛВДС "Самара":

"Підтверджено пошкодження одинадцяти резервуарів РВС-20000, трьох резервуарів РВСПК-50000, ділянки трубопроводів та станції автоматизованої наливної станції нафтопродуктів", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що ЗСУ ударили по нафтогазових об'єктах РФ у Самарській та Астраханській областях, пошкодивши резервуари, трубопроводи та установки.

Крім того, вузол "Самара" - найбільше в Європі сховище нафти - уразили українські дрони у ніч проти 2 жовтня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НПЗВійна Росії проти України