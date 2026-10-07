Нефтяной хаб "Самара" в России продолжает гореть после обстрела (видео)

В Самарской области снова горит один из крупнейших нефтяных хабов России - "Самара". Эта линейная производственно-диспетчерская станция была атакована и 2 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитиков Telegram-канала ASTRA.
В поселке Рассвет Волжского района Самарской области горит ЛПДС "Самара". Это установил по кадрам очевидцев OSINT-аналитик ASTRA.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сегодня сообщал о беспилотной опасности в регионе. Она действовала более 7 часов, об отбое он сообщил около 9 утра по московскому времени.
В местных чатах писали о пожаре на ЛВДС. При этом о последствиях атаки официальной информации не было.
Однако Минобороны РФ утром 7 октября сообщало о якобы сбитых БПЛА в том числе над Самарской областью.
Сервис отслеживания температурных аномалий NASA Firms фиксирует большой пожар на ЛПДС "Самара".
ЛПДС "Самара" - крупнейший нефтяной транспортный и распределительный хаб АО "Транснефть - Приволга" - дочки ПАО "Транснефть".
Площадь объекта - более 216 гектаров.
Здесь расположены:
На этой ЛПДС сходятся сразу четыре магистральных нефтепровода:
То есть сюда поступает нефть из Западной Сибири, Татарстана, Оренбурга и Казахстана, пишет ASTRA.
Еще одна атака
2 октября ASTRA установила, что под Самарой атакована и горит одноименная ЛВДС. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаку.
7 октября в Генштабе ВСУ уточнили последствия удара 2 октября по ЛПДС "Самара":
"Подтверждены повреждения одиннадцати резервуаров РВС-20000, трех резервуаров РВСПК-50000, участки трубопроводов и станции автоматизированной наливной станции нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
Ранее РБК-Украина писало, что ВСУ ударили по нефтегазовым объектам РФ в Самарской и Астраханской областях, повредив резервуары, трубопроводы и установки.
Кроме того, узел "Самара" - крупнейшее в Европе хранилище нефти - поразили украинские дроны в ночь на 2 октября.