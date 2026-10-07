Нефтяной хаб "Самара" в России продолжает гореть после обстрела (видео)

Нефтяной хаб "Самара" продолжает гореть

В поселке Рассвет Волжского района Самарской области горит ЛПДС "Самара". Это установил по кадрам очевидцев OSINT-аналитик ASTRA.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сегодня сообщал о беспилотной опасности в регионе. Она действовала более 7 часов, об отбое он сообщил около 9 утра по московскому времени.

В местных чатах писали о пожаре на ЛВДС. При этом о последствиях атаки официальной информации не было.

Однако Минобороны РФ утром 7 октября сообщало о якобы сбитых БПЛА в том числе над Самарской областью.

Сервис отслеживания температурных аномалий NASA Firms фиксирует большой пожар на ЛПДС "Самара".

Что известно о ЛПДС "Самара"

ЛПДС "Самара" - крупнейший нефтяной транспортный и распределительный хаб АО "Транснефть - Приволга" - дочки ПАО "Транснефть".

Площадь объекта - более 216 гектаров.

Здесь расположены:

71 резервуар, суммарно общей емкостью более 1,6 миллиона кубометров нефти,

две нефтеперекачивающие станции (НПС): "Самара-1" и "Самара-2",

еще отдельная станция смешивания нефти.

На этой ЛПДС сходятся сразу четыре магистральных нефтепровода:

"Альметьевск - Куйбышев",

"Калтасинский - Куйбышев",

"Нижневартовск - Курган - Куйбышев".

"Гурьев - Куйбышев".

То есть сюда поступает нефть из Западной Сибири, Татарстана, Оренбурга и Казахстана, пишет ASTRA.

Еще одна атака

2 октября ASTRA установила, что под Самарой атакована и горит одноименная ЛВДС. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаку.

7 октября в Генштабе ВСУ уточнили последствия удара 2 октября по ЛПДС "Самара":

"Подтверждены повреждения одиннадцати резервуаров РВС-20000, трех резервуаров РВСПК-50000, участки трубопроводов и станции автоматизированной наливной станции нефтепродуктов", - говорится в сообщении.