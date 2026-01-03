Нафтові танкери оминають Венесуелу через загрозу захоплення США, - Bloomberg

За інформацією видання, щонайменше сім суден, які прямували до Венесуели, змінили курс або зупинилися у відкритому морі.

До них додалися ще чотири судна, які розвернулися відразу після того, як американські війська в середині грудня взяли під контроль судно Skipper.

Зазначається, що судна, які оминають води Карибського басейну, можуть перевозити загалом 12,4 млн барелів сирої нафти.

Оскільки танкери уникають заходження до Венесуели, в країні переповнюються резервуари для зберігання нафти, що змушує державну компанію Petroleos de Venezuela закривати деякі нафтові свердловини. Виробництво в ключовому районі Оріноко, де видобувається більша частина нафти країни, 29 грудня впало на 25% порівняно з рівнем середини грудня.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Венесуелу у витрачанні доходів від нафти на фінансування низки злочинних дій, зокрема наркоторгівлі та тероризму.

У межах кампанії тиску Трампа американські війська завдали ударів по суднах, які, як стверджується, займалися наркоторгівлею, внаслідок чого загинули понад 100 осіб, а також захопили два нафтові танкери. Захоплені судна - Skipper і Centuries - наразі перебувають біля узбережжя Техасу. Венесуела заперечила звинувачення і назвала дії США незаконними.

Будь-які перебої в експорті нафти ще більше ускладнюють економічну ситуацію в країні, яка вже сім років страждає від санкцій США. Ця сировина має ключове значення для економіки Венесуели, оскільки з її продажу оплачується все, від продуктів харчування до ліків.

Водночас американська нафтова компанія Chevron Corp продовжує видобувати венесуельську нафту в межах ліцензії, отриманої від Міністерства фінансів США.