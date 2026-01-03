Нефтяные танкеры обходят Венесуэлу из-за угрозы захвата США, - Bloomberg

По информации издания, по меньшей мере семь судов, которые направлялись в Венесуэлу, изменили курс или остановились в открытом море.

К ним добавились еще четыре судна, которые развернулись сразу после того, как американские войска в середине декабря взяли под контроль судно Skipper.

Отмечается, что суда, которые обходят воды Карибского бассейна, могут перевозить в общей сложности 12,4 млн баррелей сырой нефти.

Поскольку танкеры избегают захода в Венесуэлу, в стране переполняются резервуары для хранения нефти, что заставляет государственную компанию Petroleos de Venezuela закрывать некоторые нефтяные скважины. Производство в ключевом районе Ориноко, где добывается большая часть нефти страны, 29 декабря упало на 25% по сравнению с уровнем середины декабря.

Президент США Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в расходовании доходов от нефти на финансирование ряда преступных действий, в частности наркоторговли и терроризма.

В рамках кампании давления Трампа американские войска нанесли удары по судам, которые, как утверждается, занимались наркоторговлей, в результате чего погибли более 100 человек, а также захватили два нефтяных танкера. Захваченные суда - Skipper и Centuries - сейчас находятся у побережья Техаса. Венесуэла отрицает обвинения и назвала действия США незаконными.

Любые перебои в экспорте нефти еще больше осложняют экономическую ситуацию в стране, которая уже семь лет страдает от санкций США. Это сырье имеет ключевое значение для экономики Венесуэлы, поскольку с его продажи оплачивается все, от продуктов питания до лекарств.

В то же время американская нефтяная компания Chevron Corp продолжает добывать венесуэльскую нефть в рамках лицензии, полученной от Министерства финансов США.