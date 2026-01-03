Нефтяные танкеры обходят Венесуэлу из-за угрозы захвата США, - Bloomberg

Нефтяные танкеры обходят Венесуэлу из-за угроз США захватывать суда, транспортирующие нефть, которая помогает финансировать режим президента Николаса Мадуро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По информации издания, по меньшей мере семь судов, которые направлялись в Венесуэлу, изменили курс или остановились в открытом море.
К ним добавились еще четыре судна, которые развернулись сразу после того, как американские войска в середине декабря взяли под контроль судно Skipper.
Отмечается, что суда, которые обходят воды Карибского бассейна, могут перевозить в общей сложности 12,4 млн баррелей сырой нефти.
Поскольку танкеры избегают захода в Венесуэлу, в стране переполняются резервуары для хранения нефти, что заставляет государственную компанию Petroleos de Venezuela закрывать некоторые нефтяные скважины. Производство в ключевом районе Ориноко, где добывается большая часть нефти страны, 29 декабря упало на 25% по сравнению с уровнем середины декабря.
Президент США Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в расходовании доходов от нефти на финансирование ряда преступных действий, в частности наркоторговли и терроризма.
В рамках кампании давления Трампа американские войска нанесли удары по судам, которые, как утверждается, занимались наркоторговлей, в результате чего погибли более 100 человек, а также захватили два нефтяных танкера. Захваченные суда - Skipper и Centuries - сейчас находятся у побережья Техаса. Венесуэла отрицает обвинения и назвала действия США незаконными.
Любые перебои в экспорте нефти еще больше осложняют экономическую ситуацию в стране, которая уже семь лет страдает от санкций США. Это сырье имеет ключевое значение для экономики Венесуэлы, поскольку с его продажи оплачивается все, от продуктов питания до лекарств.
В то же время американская нефтяная компания Chevron Corp продолжает добывать венесуэльскую нефть в рамках лицензии, полученной от Министерства финансов США.
Напомним, 16 декабря президент США Дональд Трамп объявил полную блокаду для подсанкционных нефтяных танкеров, которые входят в Венесуэлу или выходят из ее вод.
Таким образом, американский лидер фактически пытается перекрыть основной источник дохода режима президента Венесуэлы Николоса Мадуро.
В частности, эксперты нефтяной отрасли говорят, что если у Венесуэлы не получится экспортировать нефть, то заполнение резервуаров страны заставит госкомпанию Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) начать закрывать нефтяные скважины.
К слову, несколько дней назад глава Пентагона Пит Хегсет предупредил, что США продолжат задерживать танкеры, пока режим Мадуро не вернет "все украденные американские активы".
Помимо блокады нефти, Трамп около недели назад заявил, что объявляет режим Мадуро иностранной террористической организацией, обвинив его в причастности к наркоторговле.
А сегодня, 3 января, США нанесли серию ударов по столице Венесуэлы - Каракасе. В городе раздавались взрывы. Президент Николас Мадуро ввел военное положение в Венесуэле.