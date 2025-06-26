Дешева нафта та 18-й пакет санкцій: Зеленський вимагає від ЄС нового тиску на РФ

За словами президента, санкції залишаються одним із найефективніших інструментів для обмеження російської агресії.

"Зараз необхідний дійсно потужний 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії", - наголосив він.

Зеленський вважає, що особливу увагу слід приділити торгівлі російською нафтою, тіньовому танкерному флоту, фінансовим установам РФ та ланцюгам постачання комплектуючих для зброї. Президент застеріг, що деякі європейські компанії досі постачають до Росії критично важливі деталі, які згодом опиняються в російських ракетах.

"Ми ідентифікуємо ці матеріали і передамо докази вашим командам", - пообіцяв він.

Окремо він наголосив на необхідності зниження цінової стелі на російську нафту: "Верхня межа у 45 доларів може допомогти наблизитися до миру. Але для справжнього миру потрібно обмежити її до 30 доларів за барель". Він підкреслив, що саме високі нафтові прибутки дозволяють Кремлю вести війну, тому обмеження ціни напряму впливає на здатність Росії продовжувати агресію.