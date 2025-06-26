Дешевая нефть и 18-й пакет санкций: Зеленский требует от ЕС нового давления на РФ

По словам президента, санкции остаются одним из самых эффективных инструментов для ограничения российской агрессии.

"Сейчас необходим действительно мощный 18-й пакет санкций ЕС против России", - подчеркнул он.

Зеленский считает, что особое внимание следует уделить торговле российской нефтью, теневому танкерному флоту, финансовым учреждениям РФ и цепочкам поставок комплектующих для оружия. Президент предостерег, что некоторые европейские компании до сих пор поставляют в Россию критически важные детали, которые впоследствии оказываются в российских ракетах.

"Мы идентифицируем эти материалы и передадим доказательства вашим командам", - пообещал он.

Отдельно он отметил необходимость снижения ценового потолка на российскую нефть: "Верхний предел в 45 долларов может помочь приблизиться к миру. Но для настоящего мира нужно ограничить ее до 30 долларов за баррель". Он подчеркнул, что именно высокие нефтяные доходы позволяют Кремлю вести войну, поэтому ограничение цены напрямую влияет на способность России продолжать агрессию.