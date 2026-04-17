Нафтопровід "Дружба" готують до перезапуску: коли піде нафта до Угорщини

Деталі відновлення постачань

За інформацією видання, Мадяр повідомив, що про можливість відновлення потоку його поінформував керівник нафтопереробного заводу MOL Жолт Гернаді.

Очікується, що наступного тижня очільник MOL відвідає Росію для обговорення технічних деталей та обсягів постачання нафти.

"Недостатньо просто перезапустити "Дружбу", їй також потрібно отримувати нафту", - підкреслив Мадяр.

Трубопровід, через який нафта надходить транзитом через територію України до Центральної Європи, не функціонує з січня 2026 року. Роботу об'єкта було припинено після пошкоджень, завданих ударом російського безпілотника.

Політичний контекст та розблокування допомоги

Ситуація навколо "Дружби" спричинила політичну напруженість. Віктор Орбан, який залишає посаду прем'єра Угорщини, раніше звинувачував Київ у затягуванні ремонтів і погрожував заблокувати кредит Європейського Союзу для України у розмірі 90 млрд євро.

Петер Мадяр висловив сподівання, що після фактичного відновлення постачань нафти Угорщина зніме своє вето на фінансову допомогу Києву.

Раніше президент України Володимир Зеленський також зазначав, що транзит може бути відновлений до кінця квітня.