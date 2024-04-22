Нафтопереробка в РФ впала до майже річного мінімуму через дронові атаки, - Bloomberg

Нафтова переробка в Росії впала до майже річного мінімуму. Причиною цього стали удари дронами по НПЗ і їхній повільний ремонт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання вказує, що з 11 по 17 квітня Росія переробляла 5,22 мільйона барелів нафти на день. Це приблизно на 10 000 барелів на день, або на 0,2%, нижче середнього показника за попередні сім днів.

Bloomberg пише, що Україна націлилася на важливу галузь Росії та її уряд заявляє, що прагне обмежити постачання палива на передову до окупантів. Також це зменшить надходження до російського бюджету.

"Дрони атакували ключові російські нафтопереробні заводи, що призвело до їхньої часткової або повної зупинки", - ідеться в матеріалі.

Також видання пише, що в період з 11 по 17 квітня більшість постраждалих об'єктів працювали на рівні, близькому до попереднього середнього тижневого рівня, але все ще нижчому за продуктивність, яка була до атак.

Майже річний мінімум нафтопереробки

Джерело видання вказує, що добові темпи переробки сирої нафти на нафтопереробних заводах, які постраждали від атак українських дронів, з 1 по 17 квітня становили в середньому 1,23 мільйона барелів. Це приблизно на 280 000 барелів на день нижче, ніж у середньому за період з 1 по 24 січня.

Завод у Туапсе досі не працює, а інші пошкоджені НПЗ не відновили свою продуктивність до рівня, що існувала до атак. Переробка нафти на заводі "Норсі" в Нижньому Новгороді також перебуває нижче січневого рівня.

"Загалом за квітень обсяги переробки російських нафтопереробних заводів становили в середньому близько 5,23 мільйона барелів на день, що близько до найнижчого рівня з травня минулого року", - написало Bloomberg.