Нефтепереработка в РФ упала до почти годового минимума из-за дроновых атак, - Bloomberg

Нефтяная переработка в России упала до почти годового минимума. Причиной этого стали удары дронами по НПЗ и их медленный ремонт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание указывает, что с 11 по 17 апреля Россия перерабатывала 5,22 миллиона баррелей нефти в день. Это примерно на 10 000 баррелей в день, или на 0,2%, ниже среднего показателя за предыдущие семь дней.

Bloomberg пишет, что Украина нацелилась на важную отрасль России и ее правительство заявляет, что стремится ограничить поставки топлива на передовую к оккупантам. Также это уменьшит поступления в российский бюджет.

"Дроны атаковали ключевые российские нефтеперерабатывающие заводы, что привело к их частичной или полной остановке", - говорится в материале.

Также издание пишет, что в период с 11 по 17 апреля большинство пострадавших объектов работали на уровне, близком к предыдущему среднему недельному уровню, но все еще ниже производительности, которая была до атак.

Почти годовой минимум нефтепереработки

Источник издания указывает, что суточные темпы переработки сырой нефти на нефтеперерабатывающих заводах, пострадавших от атак украинских дронов, с 1 по 17 апреля составляли в среднем 1,23 миллиона баррелей. Это примерно на 280 000 баррелей в день ниже, чем в среднем за период с 1 по 24 января.

Завод в Туапсе до сих пор не работает, а другие поврежденные НПЗ не восстановили свою производительность до уровня, существовавшего до атак. Переработка нефти на заводе "Норси" в Нижнем Новгороде также находится ниже январского уровня.

"Всего за апрель объемы переработки российских нефтеперерабатывающих заводов составляли в среднем около 5,23 миллиона баррелей в день, что близко к самому низкому уровню с мая прошлого года", - написало Bloomberg.