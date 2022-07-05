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"Нафтогазу" стоит дать приоритет украинскому газу за гривну перед импортом за валюту, - Тимченко

Фото: Максим Тимченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Украина должна поддерживать отечественных газодобытчиков и приоритетно покупать украинский газ. Это позволит внутренним производителям получить средства для инвестиций в добычу газа в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в интервью Forbes.

"Этот газ нужен стране, а внутренним производителям нужны средства для инвестиций. Мы предлагаем купить его по рыночным ценам, которые все равно будут ниже цен на импортный газ", - сказал он.

Тимченко подчеркнул, что с денег, потраченных на покупку украинского газа 30% вернется в бюджет в виде ренты, а еще 10% - в виде других налогов.

Как сообщалось, Витренко заявлял, что исходя из правительственного задания накопить к ОЗУ 19 млрд куб. м газа, импортировать придется примерно 6 млрд куб. м, для чего "Нафтогазу" понадобится до $8 млрд.

Напомним, на фоне массовых забастовок в Норвегии цены на газ в Европе приблизились к отметке $1800 за кубометр.

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Нафтогаз Украины