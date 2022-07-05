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"Нафтогазу" варто надати пріоритет українському газу за гривню перед імпортом за валюту, - Тімченко

Фото: Максим Тімченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Україна мала б підтримувати вітчизняних газовидобувників та пріоритетно купляти український газ. Це дозволить внутрішнім виробникам отримати кошти для інвестицій у видобуток газу в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в інтерв'ю Forbes.

"Цей газ потрібен країні, а внутрішнім виробникам потрібні кошти для інвестицій. Ми пропонуємо купити його за ринковими цінами, які все одно будуть нижчими за ціни на імпортний газ", - сказав він.

Тімченко підкреслив, що з грошей, витрачених на купівлю українського газу 30% повернеться в бюджет у вигляді ренти, а ще 10% - у вигляді інших податків.

Як повідомлялося, Вітренко заявляв, що виходячи з урядового завдання накопичити до ОЗП 19 млрд куб. м газу, імпортувати доведеться приблизно 6 млрд куб. м, для чого "Нафтогазу" знадобиться до $8 млрд.

Нагадаємо, на тлі масових страйків у Норвегії ціни на газ у Європі наблизилися до позначки $1800 за кубометр.

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Нафтогаз України