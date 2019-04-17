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"Нафтогазу" разъяснили особенности ПСО при определении цены на газ

Новости » Энергетика    17.04.2019 - 12:44
"Нафтогазу" разъяснили особенности ПСО при определении цены на газ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Цены на газ ограничиваются ПСО только при подорожании для промышленности

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины разъяснило особенности применения режима специальных обязательств (ПСО) при определении цены на газ для населения. Об этом говорится в письме Минэнерго руководству НАК "Нафтогаз Украины".

Сообщается, что НАК постановлением  №293 обязали с мая снизить цены на газ для населения. В то же время, по мнению юристов Минэнерго, для снижения цен на газ необязательно отменять специальные обязательства. Это объясняется тем, что статья 11 закона "О рынке природного газа" не ограничивает правительство в количестве актов, которые должны быть приняты в отношении возложения специальных обязанностей на субъекты рынка.

Также Минэнерго обращает внимание на то, что все постановления и распоряжения, которые издает Кабмин, являются обязательными к исполнению.

Согласно правительственному решению, если конъюнктура рынка демонстрирует снижение цен на газ для промышленности, НАК "Нафтогаз Украины" обязан продавать для населения газ по цене, которая определяется как среднеарифметическая цена, по которой компания предлагает газ промышленным потребителям на условиях предоплаты.

"Если цена для промышленности растет, НАК "Нафтогаз Украины" должен продавать газ для населения по цене, определенной постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 № 867", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман поставил ультиматум руководству НАК. В частности, он распорядился до 24 апреля подготовить решение о снижении цен на газ, иначе будет инициировать отставку менеджмента НАК.

До этого "Нафтогаз" заявлял, что не сможет выполнить последнее постановление Кабмина о снижении цены на газ, так как оно противоречит возложенным на компанию специальным обязательствам.

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