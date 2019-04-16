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В "Нафтогазе" объяснили, почему не снизят цены на газ

Новости » Энергетика    16.04.2019 - 10:27
В "Нафтогазе" объяснили, почему не снизят цены на газ
Фото: Андрей Фаворов (РБК-Украина)

Цены на газ для населения с мая вырастут еще больше

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" не сможет выполнить последнее постановление Кабмина о снижении цены на газ для населения. Об этом в интервью РБК-Украина заявил руководитель газового дивизиона "Нафтогаза" Андрей Фаворов.

Отметим, речь идет о снижении цены на газ для населения согласно постановлению №293, которое в то же время не отменяет режим спецобязательств (ПСО), возложенный на НАК постановлением №867. Данный режим также предусматривает, что с 1 мая цена на газ для бытовых потребителей должна составить порядка 9,7-9,8 тысяч гривен за тысячу кубометров, хотя правительство в начале месяца распорядилось снизить ее до 8,38 гривен за кубометр.

"Мы будем вынуждены соблюдать действующее постановление №867, которым на нас возложены спецобязательства. Но наша позиция остается неизменной. НАК считает, что газ должен продаваться по рыночной цене, которую определяет спрос и предложение. Этот уровень может быть как выше цены, установленной Кабмином, так и ниже", - подчеркнул Фаворов.

Напомним, в середине марта "Нафтогаз" предложил снизить цены на газ для населения путем отмены режима ПСО. Предложение было продиктовано снижением закупочной цены на европейском рынке.

В ответ на это премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что в предложении отмены ПСО может быть ловушка. Впоследствии он обязал НАК снизить цены, что и привело к ситуации с постановлениями, которые фактически противоречат друг другу.

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