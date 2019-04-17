"Нафтогазу" роз'яснили особливості ПСО при визначенні ціни на газ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ціни на газ обмежуються ПСО тільки при подорожчанні для промисловості

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України роз'яснило особливості застосування режиму спеціальних зобов'язань (ПСО) при визначенні ціни на газ для населення. Про це йдеться у листі Міненерго керівництву НАК "Нафтогаз України".

Повідомляється, що НАК постановою №293 зобов'язали з травня знизити ціни на газ для населення. У той же час, на думку юристів Міненерго, для зниження цін на газ необов'язково скасовувати спеціальні зобов'язання. Це пояснюється тим, що стаття 11 закону "Про ринок природного газу" не обмежує уряд у кількості актів, які можуть бути прийняті у відношенні покладання спеціальних обов'язків на суб'єкти ринку.

Також Міненерго звертає увагу на те, що всі постанови і розпорядження, які видає Кабмін, є обов'язковими до виконання.

Згідно з урядовим рішенням, якщо кон'юнктура ринку демонструє зниження цін на газ для промисловості, НАК "Нафтогаз України" зобов'язаний продавати для населення газ за ціною, яка визначається як середньоарифметична ціна, за якою компанія пропонує газ промисловим споживачам на умовах передоплати.

"Якщо ціна для промисловості зростає, НАК "Нафтогаз України" має продавати газ для населення за ціною, визначеною постановою Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2018 № 867", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман поставив ультиматум керівництву НАК. Зокрема, він розпорядився до 24 квітня підготувати рішення про зниження цін на газ, інакше буде ініціювати відставку менеджменту НАК.

До цього "Нафтогаз" заявляв, що не зможе виконати останню постанову Кабміну про зниження ціни на газ, так як вона суперечить покладеним на компанію спеціальним зобов'язанням.