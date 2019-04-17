ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Нафтогазу" роз'яснили особливості ПСО при визначенні ціни на газ

Новини » Енергетика    17.04.2019 - 12:44
"Нафтогазу" роз'яснили особливості ПСО при визначенні ціни на газ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ціни на газ обмежуються ПСО тільки при подорожчанні для промисловості

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України роз'яснило особливості застосування режиму спеціальних зобов'язань (ПСО) при визначенні ціни на газ для населення. Про це йдеться у листі Міненерго керівництву НАК "Нафтогаз України".

Повідомляється, що НАК постановою №293 зобов'язали з травня знизити ціни на газ для населення. У той же час, на думку юристів Міненерго, для зниження цін на газ необов'язково скасовувати спеціальні зобов'язання. Це пояснюється тим, що стаття 11 закону "Про ринок природного газу" не обмежує уряд у кількості актів, які можуть бути прийняті у відношенні покладання спеціальних обов'язків на суб'єкти ринку.

Також Міненерго звертає увагу на те, що всі постанови і розпорядження, які видає Кабмін, є обов'язковими до виконання.

Згідно з урядовим рішенням, якщо кон'юнктура ринку демонструє зниження цін на газ для промисловості, НАК "Нафтогаз України" зобов'язаний продавати для населення газ за ціною, яка визначається як середньоарифметична ціна, за якою компанія пропонує газ промисловим споживачам на умовах передоплати.

"Якщо ціна для промисловості зростає, НАК "Нафтогаз України" має продавати газ для населення за ціною, визначеною постановою Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2018 № 867", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман поставив ультиматум керівництву НАК. Зокрема, він розпорядився до 24 квітня підготувати рішення про зниження цін на газ, інакше буде ініціювати відставку менеджменту НАК.

До цього "Нафтогаз" заявляв, що не зможе виконати останню постанову Кабміну про зниження ціни на газ, так як вона суперечить покладеним на компанію спеціальним зобов'язанням.

Коболєв назвав призупинення транзиту газу з РФ "імовірним сценарієм" У "Нафтогазі" спрогнозували ціни на газ на європейському ринку
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України МинэнергоНафтогаз УкраїниЦіна на газ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся