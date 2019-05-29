"Нафтогазу" отказали во взыскании почти 100 млн гривен с "Киевтеплоэнерго"

Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

Речь идет о долгах по договору о поставке газа "Киевэнерго"

Верховный суд Украины отказал "Нафтогазу Украины" во взыскании почти 100 млн гривен долгов "Киевэнерго" с его правопреемника "Киевтеплоэнерго". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Верховного суда.

Отметим, речь идет о деле № 910/5080/18, в котором "Нафтогаз" подал против "Киевэнерго" иск о взыскании 97,2 млн гривен долгов за газ. В ходе рассмотрения стороны обратились с просьбой изменить ответчика на КП "Киевтеплоэнерго" как правопреемника "Киевэнерго", что и было сделано.

После этого апелляционная инстанция пришла к выводу, что на "Киевтеплоэнерго" при осуществлении правопреемства на основании ч. 3 ст. 22 закона Украины "О теплоснабжении" возложено чрезмерное бремя ответственности за долги, и отменила решение хозяйственного суда.

В результате Верховный суд согласился с выводом апелляционной инстанции о том, что распространение положений ч. 3 ст. 22 закона "О теплоснабжении" на эти правоотношения повлечет лишение Киеврады (в том числе через создаваемые коммунальные предприятия) права распоряжения своей собственностью, а также содержит признаки дискриминационного подхода в части определения юридического поведения сторон.

Напомним, в октябре 2018 года "Нафтогаз" и "Киевтеплоэнерго" подписали мировое соглашение относительно долговых обязательств "Киевэнерго". Позже стало известно, что соглашение не предусматривает списания неустойки, а вопросы ее взыскания подлежат разрешению в судебном порядке в рамках отдельного спора.

Отметим, ранее сообщалось, что задолженность предприятий перед "Нафтогазом" сократилась на 6,3 млрд гривен - до 64,4 млрд гривен.