"Нафтогазу" хватает средств для плановой деятельности, - Шмыгаль
Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
У НАК "Нафтогаз Украины" хватает средств для плановой деятельности. Однако крупные суммы уже направлены для закачки газа в хранилища.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.
"По поводу НАК "Нафтогаз", плановая деятельность продолжается, средств "Нафтогаза" для плановой деятельности абсолютно достаточно. Действительно, довольно большие суммы были направлены для обеспечения закачки газа в хранилища и это естественный процесс для этого времени", - рассказал Шмыгаль.
Ранее стало известно, что в НАК "Нафтогаз Украины" не хватает денег на закупку газа на зимний период, поскольку компания закончила прошлый год с убытком в 19 млрд гривен.