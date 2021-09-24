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"Нафтогазу" хватает средств для плановой деятельности, - Шмыгаль

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Киев, Пятница 24 сентября 2021 10:51
"Нафтогазу" хватает средств для плановой деятельности, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

У НАК "Нафтогаз Украины" хватает средств для плановой деятельности. Однако крупные суммы уже направлены для закачки газа в хранилища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"По поводу НАК "Нафтогаз", плановая деятельность продолжается, средств "Нафтогаза" для плановой деятельности абсолютно достаточно. Действительно, довольно большие суммы были направлены для обеспечения закачки газа в хранилища и это естественный процесс для этого времени", - рассказал Шмыгаль.

Ранее стало известно, что в НАК "Нафтогаз Украины" не хватает денег на закупку газа на зимний период, поскольку компания закончила прошлый год с убытком в 19 млрд гривен.

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