"Нафтогазу" хватает средств для плановой деятельности, - Шмыгаль

У НАК "Нафтогаз Украины" хватает средств для плановой деятельности. Однако крупные суммы уже направлены для закачки газа в хранилища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"По поводу НАК "Нафтогаз", плановая деятельность продолжается, средств "Нафтогаза" для плановой деятельности абсолютно достаточно. Действительно, довольно большие суммы были направлены для обеспечения закачки газа в хранилища и это естественный процесс для этого времени", - рассказал Шмыгаль.