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"Нафтогазу" вистачає коштів для планової діяльності, - Шмигаль

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Київ, П'ятниця 24 вересня 2021 10:51
"Нафтогазу" вистачає коштів для планової діяльності, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У НАК "Нафтогаз України" вистачає коштів для планової діяльності. Однак великі суми вже спрямовані для закачування газу в сховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду у Верховній раді.

"Стосовно НАК "Нафтогаз", планова діяльність продовжується, коштів "Нафтогазу" для планової діяльності абсолютно достатньо. Ліквідність на рахунках є. Дійсно, доволі великі суми були спрямовані для забезпечення закачування газу в сховища і це природний процес для цього часу", - розповів Шмигаль.

Раніше стало відомо, що у НАК "Нафтогаз України" не вистачає грошей на закупівлю газу на зимовий період, оскільки компанія закінчила минулий рік зі збитками в 19 млрд гривень.

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