"Нафтогазу" вистачає коштів для планової діяльності, - Шмигаль

У НАК "Нафтогаз України" вистачає коштів для планової діяльності. Однак великі суми вже спрямовані для закачування газу в сховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду у Верховній раді.

"Стосовно НАК "Нафтогаз", планова діяльність продовжується, коштів "Нафтогазу" для планової діяльності абсолютно достатньо. Ліквідність на рахунках є. Дійсно, доволі великі суми були спрямовані для забезпечення закачування газу в сховища і це природний процес для цього часу", - розповів Шмигаль.