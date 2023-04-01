"Нафтогазу" буде потрібно імпорт 2 млрд кубометрів газу, - Меморандум з МВФ

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) оцінила потреби "Нафтогазу" в імпорті газу наступного опалювального сезону у 2 млрд кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.

За оцінками уряду, витрати на закупівлю газу компенсуватимуться за рахунок виділення бюджетних коштів в обсязі 60 млрд гривень як компенсацію за ПСО (постачавки газу населенню за фіксованими цінами).

При цьому "Нафтогаз" досяг прогресу у забезпеченні додаткового фінансування імпорту газу через ЄБРР та двосторонніх донорів.

"У наступному опалювальному сезоні може знадобитися близько 2 млрд кубометрів додаткового імпорту газу за базовими умовами", - йдеться у Меморандумі.

Як наголошується в документі, низьке внутрішнє споживання, стійке внутрішнє виробництво та м'яка зима обмежили потребу в імпорті газу цього сезону.

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що Україна може відмовитись від імпорту газу вже цього року. План вимагає, щоб "Нафтогаз" збільшив видобуток на 8%, а приватні компанії - на 16% на тлі заборони експорту палива.

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