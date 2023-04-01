"Нафтогазу" потребуется импорт 2 млрд кубометров газа, - Меморандум с МВФ

Как отмечается в документе, низкое внутреннее потребление, устойчивое внутреннее производство и мягкая зима ограничили потребность в импорте газа в этом сезоне.

"В следующем отопительном сезоне может потребоваться около 2 млрд кубометров дополнительного импорта газа по базовым условиям", - говорится в Меморандуме.

При этом "Нафтогаз" добился прогресса в обеспечении дополнительного финансирования импорта газа через ЕБРР и двусторонних доноров.

По оценкам правительства, расходы на закупку газа буду компенсированы за счет выделения бюджетных средств в объеме 60 млрд гривен в качестве компенсации за ПСО (поставку газа населению по фиксированным ценам).