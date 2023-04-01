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"Нафтогазу" потребуется импорт 2 млрд кубометров газа, - Меморандум с МВФ

Фото: Украине надо закупить 2 млрд кубометров газа (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) оценили потребности "Нафтогаза" в импорте газа в следующем отопительном сезоне в 2 млрд кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

Как отмечается в документе, низкое внутреннее потребление, устойчивое внутреннее производство и мягкая зима ограничили потребность в импорте газа в этом сезоне.

"В следующем отопительном сезоне может потребоваться около 2 млрд кубометров дополнительного импорта газа по базовым условиям", - говорится в Меморандуме.

При этом "Нафтогаз" добился прогресса в обеспечении дополнительного финансирования импорта газа через ЕБРР и двусторонних доноров.

По оценкам правительства, расходы на закупку газа буду компенсированы за счет выделения бюджетных средств в объеме 60 млрд гривен в качестве компенсации за ПСО (поставку газа населению по фиксированным ценам).

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что Украина может отказаться от импорта газа уже в этом году. План требует, чтобы "Нафтогаз" увеличил добычу на 8%, а частные компании - на 16% на фоне запрета на экспорт топлива.

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