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У "Нафтогазі" назвали обсяг запасу газу в підземних сховищах України

Україна, Понеділок 22 липня 2024 10:17
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У "Нафтогазі" назвали обсяг запасу газу в підземних сховищах України Фото: до початку опалювального сезону в ПСГ буде 13,2 млрд кубометрів газу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

З початку сезону Україна закачала в підземні сховища газу (ПСГ) близько 2,5 млрд кубометрів. Обсяг запасів на опалювальний сезон перевищив 10 млрд кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".

Як зазначили в прес-службі, темпи накопичення газу дають нам змогу оптимістично прогнозувати виконання плану, а саме 13,2 млрд кубометрів м до 1 листопада

Без імпорту та російського транзиту

Нагадаємо, Україна пройшла опалювальний сезон 2023-2024 років без імпорту газу з Європи. Згідно з Меморандумом з МВФ, імпорт буде не потрібен і цього року.

За оцінками експертів, у ПСГ реально накопичити 13-14 млрд кубометрів газу, і таких обсягів має вистачити для проходження наступного опалювального сезону.

Контракт на транзит російського газу закінчується у 2024 році. Українська влада неодноразово заявляла, що не планує продовжувати контракт. У 2023 році було проведено стрес-тест української газотранспортної системи та підземних газових сховищ. Випробування показали, що система може функціонувати без транзиту.

Якщо транзиту російського газу з 2025 року не буде, потужності ГТС будуть задіяні для транспортування природного газу з Європи до ПСГ під час сезону закачування та у зворотному напрямку в осінньо-зимовий період.

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