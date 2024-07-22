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В "Нафтогазе" назвали объем запаса газа в подземных хранилищах Украины

Украина, Понедельник 22 июля 2024 10:17
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В "Нафтогазе" назвали объем запаса газа в подземных хранилищах Украины Фото: к началу отопительного сезона в ПХГ будет 13,2 млрд кубометров газа (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

С начала сезона Украина закачала в подземные хранилища газа (ПХГ) около 2,5 млрд кубометров. Объем запасов на отопительный сезон превысил 10 млрд кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

Как отметили в пресс-службе, темпы накопления газа позволяют нам оптимистично прогнозировать выполнение плана, а именно 13,2 млрд кубометров до 1 ноября.

Без импорта и российского транзита

Напомним, Украина прошла отопительный сезон 2023-2024 годов без импорта газа из Европы. Согласно Меморандуму с МВФ, импорт будет не нужен и в этом году.

По оценкам экспертов, в ПХГ реально накопить 13-14 млрд кубометров газа , и таких объемов должно хватить для прохождения следующего отопительного сезона.

Контракт на транзит российского газа истекает в 2024 году. Украинские власти неоднократно заявляли, что не планируют продлевать контракт. В 2023 году был проведен стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ. Испытания показали, что система может работать без транзита.

Если транзита российского газа с 2025 года не будет, мощности ГТС будут задействованы для транспортировки природного газа из Европы в ПХГ во время сезона закачки и обратно в осенне-зимний период.

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