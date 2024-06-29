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Україна не планує імпорт газу на наступний опалювальний сезон, - Меморандум із МВФ

Україна, Субота 29 червня 2024 17:40
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Україна не планує імпорт газу на наступний опалювальний сезон, - Меморандум із МВФ Фото: імпорт газу в Україну у 2024 році не планується (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Українська влада не планує додаткового імпорту газу наступного опалювального сезону. У разі потреби "Нафтогаз" має можливість закупити паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.

Як наголошується в документі, стримане внутрішнє споживання та зростаюче внутрішнє виробництво обмежили потребу в імпорті газу минулого опалювального сезону.

"На наступний опалювальний сезон 2024/25 року ми не плануємо додаткового імпорту газу для внутрішнього споживання, зокрема за рахунок розширення виробничих потужностей "Нафтогазу", - йдеться у Меморандумі.

Разом з тим, "Нафтогаз" забезпечив додаткове фінансування імпорту газу через ЄБРР та двосторонніх донорів, заявила українська влада.

МВФ у свою чергу зазначає, що напередодні зимового опалювального сезону та наступного періоду країна, як очікується, задовольнятиме споживання газу виключно за рахунок внутрішнього видобутку газу, що нагадує опалювальний сезон 2023 року, коли імпорт газу не знадобився.

"Підземні сховища газу (глибиною до 3 км) залишаються безпечними, хоча наземні об'єкти можуть стати об'єктом атак", - заявили у МВФ.

Нагадаємо, станом на середину червня обсяг газу в українських ПСГ перевищував 9 млрд кубометрів,

За оцінками експертів,у ПСГ реально накопичити 13-14 млрд кубометрів газу, і таких обсягів має вистачити для проходження наступного опалювального сезону.

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