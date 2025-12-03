UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

У "Нафтогазі" назвали ключові фактори, які дозволять Україні пройти опалювальний сезон

Фото: Сергій Федоренко (naftogaz.com)
Автор: Константин Широкун, Юрій Дощатов

Внутрішній видобуток газу, його імпорт, а також робота з підземними сховищами (ПСГ) повинні дозволити Україні пройти опалювальний сезон.

Про це заявив комерційний директор "Групи "Нафтогаз" Сергій Федоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу.

Відповідаючи на питання журналіста РБК-Україна щодо опалювального сезону, комерційний директор "Групи "Нафтогаз" назвав три ключових фактори успіху.

"Поточний імпорт – це 26 (млн куб. м на день – ред.), в минулому місці він був на рівні 21, тобто збільшення вже відбулось. Це відбулось за рахунок нашого контрактування, за рахунок ринкової ситуації і індустрії, яка теж страхує так звану хеджу і свої ризики непостачання газу", - зазначив Федоренко.

За його словами, внутрішній видобуток, імпорт, а також робота з підземними сховищами – це та система, яка дозволить Україні пройти опалювальний сезон стабільно.

"Тому імпорт вже виростає за рахунок збільшення імпорту і групи "Нафтогаз", і приватних гравців", - додав він.

Опалювальний сезон в Україні

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що офіційний старт опалювального сезону в Україні було заплановано на 28 жовтня. При цьому в деяких громадах подавати тепло для закладів соціальної сфери почали навіть раніше.

Так, наприклад, попри удари росіян, у Київській області до тепла впродовж жовтня підключались об'єкти соціальної інфраструктури, які мали індивідуальні системи опалення (навчальні заклади, дитячі садочки, лікарні тощо).

Тим часом Кабінет міністрів затвердив зимові тарифи на світло – вартість електроенергії для українців.

Також раніше у Кабміні повідомили, що в Україні станом на 10 листопада із централізованим опаленням вже 67% житлових будинків та 84% об'єктів соціальної сфери.

Читайте РБК-Україна в Google News
Опалювальный сезонНафтогаз України