У "Нафтогазі" назвали ключові фактори, які дозволять Україні пройти опалювальний сезон

Внутрішній видобуток газу, його імпорт, а також робота з підземними сховищами (ПСГ) повинні дозволити Україні пройти опалювальний сезон.
Про це заявив комерційний директор "Групи "Нафтогаз" Сергій Федоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу.
Відповідаючи на питання журналіста РБК-Україна щодо опалювального сезону, комерційний директор "Групи "Нафтогаз" назвав три ключових фактори успіху.
"Поточний імпорт – це 26 (млн куб. м на день – ред.), в минулому місці він був на рівні 21, тобто збільшення вже відбулось. Це відбулось за рахунок нашого контрактування, за рахунок ринкової ситуації і індустрії, яка теж страхує так звану хеджу і свої ризики непостачання газу", - зазначив Федоренко.
За його словами, внутрішній видобуток, імпорт, а також робота з підземними сховищами – це та система, яка дозволить Україні пройти опалювальний сезон стабільно.
"Тому імпорт вже виростає за рахунок збільшення імпорту і групи "Нафтогаз", і приватних гравців", - додав він.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що офіційний старт опалювального сезону в Україні було заплановано на 28 жовтня. При цьому в деяких громадах подавати тепло для закладів соціальної сфери почали навіть раніше.
Так, наприклад, попри удари росіян, у Київській області до тепла впродовж жовтня підключались об'єкти соціальної інфраструктури, які мали індивідуальні системи опалення (навчальні заклади, дитячі садочки, лікарні тощо).
Тим часом Кабінет міністрів затвердив зимові тарифи на світло – вартість електроенергії для українців.
Також раніше у Кабміні повідомили, що в Україні станом на 10 листопада із централізованим опаленням вже 67% житлових будинків та 84% об'єктів соціальної сфери.