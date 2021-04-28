В "Нафтогазе" не знают причины увольнения Коболева

"Нафтогаз" изучает информацию об увольнении главы правления компании Андрея Коболева. Причина увольнения Коболева еще не была названа.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в "Нафтогазе".
В пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" изданию сообщили, что пока не комментируют эту новость и изучают информацию.
В то же время собеседник РБК-Украина в компании рассказал, что причина увольнения пока не названа. Но процедура якобы была нарушена.
Напомним, сегодня стало известно, что Кабмин уволил Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз". Как рассказал источник в Кабмине, инициаторами увольнения Коболева были Минэнерго и Минэкономразвития.
На информацию об увольнении уже отреагировал и сам Коболев. Он заявил, что не писал никаких заявлений об отставке, а об увольнении узнал из новостей.
Как узнало РБК-Украина, занять место Коболева в "Нафтогазе" может действующий исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.