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В "Нафтогазе" не знают причины увольнения Коболева

Автор: Владислав Красинский

"Нафтогаз" изучает информацию об увольнении главы правления компании Андрея Коболева. Причина увольнения Коболева еще не была названа.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в "Нафтогазе".

В пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" изданию сообщили, что пока не комментируют эту новость и изучают информацию.

В то же время собеседник РБК-Украина в компании рассказал, что причина увольнения пока не названа. Но процедура якобы была нарушена.

Напомним, сегодня стало известно, что Кабмин уволил Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз". Как рассказал источник в Кабмине, инициаторами увольнения Коболева были Минэнерго и Минэкономразвития.

На информацию об увольнении уже отреагировал и сам Коболев. Он заявил, что не писал никаких заявлений об отставке, а об увольнении узнал из новостей.

Как узнало РБК-Украина, занять место Коболева в "Нафтогазе" может действующий исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

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Новости Украины увольнениеАндрей КоболевНафтогаз Украины