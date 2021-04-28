В "Нафтогазе" не знают причины увольнения Коболева

"Нафтогаз" изучает информацию об увольнении главы правления компании Андрея Коболева. Причина увольнения Коболева еще не была названа.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в "Нафтогазе".

В пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" изданию сообщили, что пока не комментируют эту новость и изучают информацию. В то же время собеседник РБК-Украина в компании рассказал, что причина увольнения пока не названа. Но процедура якобы была нарушена.