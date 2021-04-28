У "Нафтогазі" не знають причини звільнення Коболєва

"Нафтогаз" вивчає інформацію про звільнення голови правління компанії Андрія Коболєва. Причина звільнення Коболєва ще не була названа.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в "Нафтогазі".

У прес-службі НАК "Нафтогаз України" виданню повідомили, що поки не коментують цю новину і вивчають інформацію. Водночас співрозмовник РБК-Україна в компанії розповів, що причина звільнення поки не названа. Але процедура нібито була порушена.