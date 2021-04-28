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У "Нафтогазі" не знають причини звільнення Коболєва

Автор: Владислав Красінський

"Нафтогаз" вивчає інформацію про звільнення голови правління компанії Андрія Коболєва. Причина звільнення Коболєва ще не була названа.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в "Нафтогазі".

У прес-службі НАК "Нафтогаз України" виданню повідомили, що поки не коментують цю новину і вивчають інформацію.

Водночас співрозмовник РБК-Україна в компанії розповів, що причина звільнення поки не названа. Але процедура нібито була порушена.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Кабмін звільнив Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз". Як розповіло джерело в Кабміні, ініціаторами звільнення Коболєва були Міненерго і Мінекономрозвитку.

На інформацію про звільнення вже відреагував і сам Коболєв. Він заявив, що не писав жодних заяв про відставку, а про звільнення дізнався з новин.

Як дізналося РБК-Україна, зайняти місце Коболєва у "Нафтогазі" може чинний виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко.

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Новини України звільненняАндрій КоболєвНафтогаз України