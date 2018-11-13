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У "Нафтогазі" уточнили повноваження Вітренка на посаді виконавчого директора

Новини » Енергетика    13.11.2018 - 11:09
У "Нафтогазі" уточнили повноваження Вітренка на посаді виконавчого директора
Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

Вітренко зосередиться на відносинах з Газпромом та стратегії розвитку Укрнафти

На посаді виконавчого директора Юрій Вітренко сфокусується на арбітражному процесі з "Газпромом" включно з примусовим виконанням рішення у транзитній справі та переговорами щодо майбутнього транзитного контракту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".

За даними прес-служби, Вітренко також координуватиме проект щодо вирішення проблеми зі сталим розвитком ПАТ "Укрнафта" та підрозділ НАК "Нафтогаз України" з маркетингових досліджень та аналізу.

У "Нафтогазі" зазначили, що посада головного операційного директора залишатиметься вакантною до того часу, коли буде впроваджена нова операційна модель.

"Щойно нові принципи та нова організаційна структура будуть запроваджені, компанія призначить головного виконавчого директора з числа співробітників НАК "Нафтогаз України" або сторонніх кандидатів, які найбільше відповідатимуть посаді. До цього часу процес впровадження нової операційної моделі буде підпорядкований безпосередньо голові правління", - йдеться в повідомленні прес-служби "Нафтогазу".

Нагадаємо, що Юрій Вітренко працює у НАК "Нафтогаз України" з 2002 року. У 2014 році від повернувся до "Нафтогазу" на посаду головного радника голови правління і працював в компанії на різних посадах.

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Новини України Юрій ВітренкогазНафтогаз України
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