У "Нафтогазі" прокоментували об'єднання позовів у Стокгольмському арбітражі

Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

Нафтогаз вимагає 12 млрд доларів, Газпром хоче розірвати транзитний контракт

Виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко підтвердив, що Стокгольмський арбітраж об’єднав позови "Нафтогазу" і "Газпрому" в рамках нового арбітражного процесу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Вітренка у Facebook.

Він відзначив, що загальна сума вимог "Нафтогазу" складає 12 млрд доларів (включно з відсотками).

Зокрема, "Нафтогаз" вимагає переглянути транзитний тариф на 2018 та 2019 роки, оскільки таке право передбачено контрактом. "

"Раніше ми також вимагали перегляду тарифу, але попередній арбітражний трибунал визнав, що запит на перегляд тарифу, який Нафтогаз відправив Газпрому у 2009 році, не відповідав формальним вимогам. Навесні 2018 року ми відправили новий запит, який вже точно задовольняє всім формальним вимогам, тому ми розраховуємо на перемогу за цією вимогою", - повідомив Вітренко.

Крім того, "Нафтогаз" вимагає компенсувати збитки за невиконання "Газпромом" контракту на поставку газу (зі змінами, внесеними попереднім арбітражним арбітражем). Компенсації підлягає різниця між переглянутою контрактною ціною(формула якої була змінена попереднім арбітражним трибуналом) та ціною, за якою Нафтогаз вимушений заміщувати поставки газу від Газпрому поставками газу з Європи.

"Новий арбітражний процес ніяк не відміняє обов’язок "Газпрому" заплатити нам 2,6 млрд доларів за рішенням попереднього арбітражу", - додав він.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж виніс рішення за "транзитним" позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,6 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. НАК раніше повідомляв, що за кожен день несплати боргу нараховується пеня у розмірі понад 0,5 млн доларів.