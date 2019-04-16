В "Нафтогазе" спрогнозировали цены на газ на европейском рынке

Цены на газ на европейском рынке в ближайшем будущем будут ниже, чем те, которые установлены специальными обязательствами по решению правительства Украины, причем тренд со снижением цены сохранится. Об этом в интервью РБК-Украина заявил руководитель газового дивизиона "Нафтогаза" Андрей Фаворов.

По словам Фаворова, на сегодня на рынке наблюдается несколько тенденций, которые влияют на снижение цены на газ.

"Во-первых, зима была теплее, чем все ожидали. Трейдеры промахнулись с прогнозами - погода непредсказуема. В результате запасы газа в хранилищах Европы на 50 процентов больше, чем в то же самое время в прошлом году", - отметил он.

Он также подчеркнул, что цены на газ в мае будут ниже, чем цена ПСО почти на 800-1200 гривен за тысячу кубометров. Отметим, на сегодня ПСО устанавливают цену в 8,55 тыс. гривен.

"И пока я не вижу причин, почему тренд со снижением цены должен измениться до четвертого квартала этого года", - добавил Фаворов.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" объяснили, почему не снизят цены на газ для населения.

Отметим, ранее также украинцам пообещали цены на газ ниже, чем для промышленности.