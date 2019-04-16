У "Нафтогазі" спрогнозували ціни на газ на європейському ринку

Ціни на газ на європейському ринку в найближчому майбутньому будуть нижчими, ніж ті, які встановлені спеціальними зобов'язаннями за рішенням уряду України, причому тренд зі зниженням ціни збережеться. Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив керівник газового дивізіону "Нафтогазу" Андрій Фаворов.

За словами Фаворова, на сьогодні на ринку спостерігається кілька тенденцій, які впливають на зниження ціни на газ.

"По-перше, зима була теплішою, ніж усі очікували. Трейдери промахнулися з прогнозами - погода непередбачувана. У результаті запаси газу в сховищах Європи на 50 відсотків більші, ніж у той же самий час в минулому році", - зазначив він.

Він також підкреслив, що ціни на газ у травні будуть нижче, ніж ціна ПСО майже на 800-1200 гривень за тисячу кубометрів. Зазначимо, на сьогодні ПСО встановлюють ціну в 8,55 тис. гривень.

"І поки я не бачу причин, чому тренд зі зниженням ціни має змінитися до четвертого кварталу цього року", - додав Фаворов.

Нагадаємо, раніше в "Нафтогазі" пояснили, чому не знизять ціни на газ для населення.

Зазначимо, раніше також українцям пообіцяли ціни на газ нижчі, ніж для промисловості.