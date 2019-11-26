ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У "Нафтогазі" повідомили, що робитимуть з російським газом без контракту

Новини » Економіка     26.11.2019 - 12:59
У "Нафтогазі" повідомили, що робитимуть з російським газом без контракту
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

Газ закачають до сховищ до підписання договору

У разі відсутності нового газового контракту між Росією та Україною з 1 січня 2020 року російський газ буде закачуватися у підземні сховища. Про це написав виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Вітренко, газ без документального оформлення, який буде заходити в Україну, буде закачуватися в підземні сховища газу як "газ невизначеного власника".

За його словами, відповідний статус газу буде мати, допоки буде відбуватися документальне оформлення цього газу.

Відзначимо, газове питання обговорювалося під час телефонної розмови президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна 25 грудня. Як зазначив Зеленський, потрібно домовитися про новий довгостроковий газовий договір, оскільки це питання енергетичної безпеки всієї Європи.

Нагадаємо, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію продовжити транзитний контракт або укласти новий на один рік. При цьому російська компанія вимагає відмовитися від судових позовів, а також відновити прямі закупівлі газу. "Нафтогаз" в своїй відповіді відмовився списувати 3 млрд доларів боргу російської компанії.

Оржель заявив про 100%-й ризик припинення транзиту російського газу Оржель назвав пріоритетом підписання транзитного контракту з "Газпромом"
Новини України газНафтогаз УкраїниГазпром
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся