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В "Нафтогазе" считают ненужным запрет на реэкспорт газа

Новина українською →
Украина, Пятница 22 октября 2021 17:05
В "Нафтогазе" считают ненужным запрет на реэкспорт газа Фото: "Нафтогаз" против запрета на реэкспорт газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

В НАК "Нафтогаз Украины" считают ненужным запрет на реэкспорт газа. Эта мера предполагает запрет вывозить газ иностранным компаниям, которые хранят его в украинских хранилищах, а также украинским, которые его импортировали, но еще не растаможили.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "На пороге энергокризиса. Кабмин может возобновить финансирование "Нафтогаза".

"Мы не видим необходимости запрещать экспорт газа, и мы не слышали, чтобы в правительстве были такие планы", - заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в комментарии изданию.

Как рассказали источники в правительстве, для этого как минимум нужно вводить чрезвычайное положение в энергетике. Но в правительстве не хотят накалять ситуацию, там уверены, что справятся с проблемами без введения ЧП и ограничений на вывоз газа.

Инициатива, озвученная главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, ограничить цену продажи газа для украинских компаний пока не более чем один из обсуждаемых вариантов. "Это обсуждалось, но не факт что будет реализовано", - заявил изданию собеседник в правительстве.

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Нафтогаз Украины
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