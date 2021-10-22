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У "Нафтогазі" вважають непотрібною заборону на реекспорт газу

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Україна, П'ятниця 22 жовтня 2021 17:05
У "Нафтогазі" вважають непотрібною заборону на реекспорт газу Фото: "Нафтогаз" проти заборони на реекспорт газу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов

У НАК "Нафтогаз України" вважають непотрібною заборону на реекспорт газу. Цей захід передбачає заборону вивозити газ іноземним компаніям, які зберігають його в українських сховищах, а також українським, які його імпортували, але ще не розмитнили.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "На порозі енергокризи. Кабмін може відновити фінансування "Нафтогазу".

"Ми не бачимо необхідності забороняти експорт газу, і ми не чули, щоб в уряді були такі плани", - заявив глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в коментарі виданню.

Як розповіли джерела в уряді, для цього як мінімум потрібно вводити надзвичайний стан в енергетиці. Але в уряді не хочуть загострювати ситуацію, там впевнені, що впораються з проблемами без введення НС і обмежень на вивезення газу.

Ініціатива, озвучена головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією, обмежити ціну продажу газу для українських компаній поки не більше ніж один з обговорюваних варіантів. "Це обговорювалося, але не факт що буде реалізовано", - заявив виданню співрозмовник в уряді.

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Нафтогаз України
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