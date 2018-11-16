В "Нафтогазе" рассказали о взыскании долгов с облгазов Фирташа 

Фото: Сергей Перелома (УНИАН)

НАК выигрывает большинство процессов против Фирташа и его компаний

НАК "Нафтогаз Украины" работает через государственную исполнительную службу над взысканием долгов с облгазов, большинство из которых контролирует бизнесмен Дмитрий Фирташ. Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на "Радио НВ".

Как сообщил в эфире радио первый заместитель председателя правления "Нафтогаза" Сергей Перелома, долги этих предприятий "являются бешеными". По его словам, "Нафтогаз" в основном выиграет эти процессы.

"Выиграем не только сумму долга, но и все начисления, предусмотренные соглашениями и законодательством... И через государственную исполнительную службу, работаем над взыскания. Сегодня мы не можем требовать долги с государства Украина, это пока долги хозяйствующих объектов", - сказал Перелома.

Он добавил, что, поскольку потребление газа осуществляется каждый день, то сумма долга остается весьма существенной. Каждый день проводятся определенные расчеты по долгу.

"Они разные, деньги поступают через механизм спецсчетов, осуществляется финансирование по постановлению №20 (льготы и субсидии), осуществляются взаимозачеты, работа идет каждый день, но поскольку потребление идет ежедневно, то и сумма остается весьма существенной", - сказал он.

Отметим, по данным "Нафтогаза", 75% облгазов Украины контролирует Фирташ. Кроме того, облгазы уже задолжали НАК около 2 млрд долларов.

Напомним, 24 октября 2018 года суд Европейского Союза принял решение, которое может открыть путь к экстрадиции бизнесмена Дмитрия Фирташа из Австрии в США.

Позже генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ГПУ обратится в суд о наложении ареста на активы Фирташа в Украине, после получения заключения экспертизы о нанесении ущерба госбюджету в результате уклонения от уплаты налогов подконтрольных бизнесмену предприятий. По словам Луценко, это сложный процесс, так как он предполагает коммуникацию с зарубежными партнерами.