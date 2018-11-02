Луценко допускает арест украинских предприятий Фирташа

Фото: Юрий Луценко (Виталий Носач, РБК-Украина)

ГПУ обратится в суд о наложении ареста на активы Фирташа, после получения заключения о нанесении ущерба госбюджету в результате неуплаты налогов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ГПУ обратится в суд о наложении ареста на активы бизнесмена Дмитрия Фирташа в Украине, после получения заключения экспертизы о нанесении ущерба госбюджету в результате уклонения от уплаты налогов подконтрольных бизнесмену предприятий. Об этом он сказал в эфире телеканала "Перший західний", передает РБК-Украина.

"Мы считаем, что у нас есть доказательства того, что бизнес-империя Фирташа серьезно не доплачивала определенные законом налоги, используя различные незаконные схемы уменьшения этих налогов. Поэтому, как только закончится экспертиза, а это может быть в ближайшие недели, зависит это не от меня, потому что экспертиза является независимой и подчиняется Министерству юстиции или Министерству внутренних дел, как только мы получим экспертное заключение об имеющихся убытках, мы наложим арест на большинство экономических субъектов этой бизнес-империи, которые находятся в Украине", - сообщил генпрокурор, добавив, что если суммы нанесенного ущерба государству, а по предварительным подсчетам это больше 1 млрд гривен, не будет хватать, то следствие будет искать другие активы Фирташа, в том числе за рубежом.

По его словам, это сложный процесс, так как он предполагает коммуникацию с зарубежными партнерами.

Луценко, отвечая на вопрос о том, будет ли Генпрокуратура предлагать Фирташу компенсировать ущерб, нанесенный госбюджету, и таким образом снять претензии со стороны правосудия после уплаты, он сказал: "Да, закон предусматривает, что неуплаченные налоги можно в полной мере компенсировать, после этого избежать лишения свободы".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что рассмотрение ходатайства бизнесмена Дмитрия Фирташа в Верховном суде Австрии начнется в ближайшее время.

Ранее суд Европейского Союза принял решение, которое может открыть путь к экстрадиции бизнесмена Дмитрия Фирташа из Австрии в США. Суд ЕС 24 октября вынес решение по делу, которое напрямую не касалось Фирташа, но может повлиять на его дальнейшую судьбу.

21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены пришел к выводу о допустимости экстрадиции и уголовного преследования Фирташа по требованию США. Однако в декабре 2017 года Верховный суд Австрии решил рассмотреть апелляцию украинского бизнесмена о пересмотре разрешения на его экстрадицию. Саму экстрадиционную процедуру приостановили. Позже эта же австрийская инстанция обратилась в суд ЕС, чтобы тот указал, могут ли применяться нормы Хартии ЕС по правам человека при апелляционных разбирательствах в Австрии. От решения суда по этому делу зависит и дальнейший ход дела Фирташа.

24 октября суд ЕС фактически указал, что Хартия ЕС не обязывает национальный австрийский суд повторно рассматривать дело, по которому уже есть решение, если одна из сторон декларирует желание добиться его пересмотра именно на основе Хартии ЕС. В Верховном суде Австрии в 2017 году сообщали, что выполнение решения суда о допустимости экстрадиции Фирташа в США предоставления разъяснений Судом ЕС.