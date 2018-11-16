У "Нафтогазі" розповіли про стягнення боргів з облгазів Фірташа

Фото: Сергій Перелома (УНІАН)

НАК виграє більшість процесів проти Фірташа і його компаній

НАК "Нафтогаз України" працює через державну виконавчу службу над стягненням боргів з облгазів, більшість з яких контролює бізнесмен Дмитро Фірташ. Про це інформує РБК-Україна з посиланням на "Радіо НВ".

Як повідомив в ефірі радіо перший заступник голови правління "Нафтогазу" Сергій Перелома, борги цих підприємств "є скаженими". За його словами, "Нафтогаз" в основному виграє ці процеси.

"Виграємо не тільки суму боргу, але і всі нарахування, передбачені угодами і законодавством... І через державну виконавчу службу, працюємо над стягненням. Сьогодні ми не можемо вимагати борги з держави Україна, це поки борги господарюючих об'єктів", - сказав Перелома.

Він додав, що, оскільки споживання газу здійснюється кожен день, то сума боргу залишається досить істотною. Кожен день проводяться певні розрахунки по боргу.

"Вони різні, гроші надходять через механізм спецрахунків, здійснюється фінансування за постановою №20 (пільги і субсидії), здійснюються взаємозарахування, робота йде кожен день, але оскільки споживання відбувається щодня, то і сума залишається досить суттєвою", - сказав він.

Відзначимо, за даними "Нафтогазу", 75% облгазів України контролює Фірташ. Крім того, облгази вже заборгували НАК близько 2 млрд доларів.

Нагадаємо, 24 жовтня 2018 року суд Європейського Союзу ухвалив рішення, яке може відкрити шлях до екстрадиції бізнесмена Дмитра Фірташа з Австрії в США.

Пізніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що ГПУ звернеться до суду про накладення арешту на активи Фірташа в Україні, після одержання висновку експертизи про нанесення збитків держбюджету в результаті ухилення від сплати податків підконтрольних бізнесменові підприємств. За словами Луценка, це складний процес, оскільки він передбачає комунікацію з зарубіжними партнерами.