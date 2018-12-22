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В "Нафтогазе" рассказали, на сколько уменьшились объемы газа в ПХГ за неделю

Новости » Энергетика    22.12.2018 - 18:37
В "Нафтогазе" рассказали, на сколько уменьшились объемы газа в ПХГ за неделю
Иллюстративное фото (УНИАН)

За неделю запасы газа сократились на 600 млн кубических метров

В подземных хранилищах (ПХГ) за последнюю неделю (с 10 по 16 декабря) запасы газа сократились на 600 млн кубических метров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Сейчас в ПХГ находится около 14,7 млрд кубических метров газа.

"В подземных хранилищах газа около 14,7 млрд куб м. Объемы газа в ПХГ за последнюю неделю уменьшились на 600 млн куб. м.", - сообщили в "Нафтогазе".

В &quot;Нафтогазе&quot; рассказали, на сколько уменьшились объемы газа в ПХГ за неделюНапомним, за предыдущую неделю (с 3 по 9 декабря) объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) сократились на 400 млн кубометров и на 12 декабря составили 15,3 млрд кубометров.

Как ранее сообщало РБК-Украина, объемы газа в хранилищах достаточные для прохождения зимнего сезона. Отметим, остаток газа в подземных хранилищах на конец отопительного сезона 2017/2018 годов составил 7,4 млрд куб. м, что существенно превышало технологический минимум.

В ноябре суточная добыча природного газа в Украине достиг показателя в 59 млн кубометров в сутки, что соответствует годовому 21,5 млрд кубометров и является самым высоким значением за последние как минимум четыре года.

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