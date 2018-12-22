У "Нафтогазі" розповіли, на скільки зменшилися обсяги газу в ПСГ за тиждень

Ілюстративне фото (УНІАН)

За тиждень запаси газу скоротилися на на 600 млн кубічних метрів

В підземних сховищах (ПСГ) за останній тиждень (з 10 по 16 грудня) запаси газу скоротилися на 600 млн кубічних метрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Зараз в ПСГ знаходиться близько 14,7 млрд кубічних метрів газу.

"В підземних сховищах газу близько 14,7 млрд куб м. Обсяги газу в ПСГ за останній тиждень зменшились на 600 млн куб. м.", - повідомили в "Нафтогазі".

Нагадаємо, за попередній тиждень (з 3 по 9 грудня) обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) зменшились на 400 млн кубометрів та на 12 грудня становили 15,3 млрд кубометрів.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, обсяги газу в сховищах достатні для проходження зимового сезону. Зазначимо, залишок газу в підземних сховищах на кінець опалювального сезону 2017/2018 років становив 7,4 млрд куб. м, що суттєво перевищувало технологічний мінімум.

У листопаді добовий видобуток природного газу в Україні досяг показника 59 млн кубометрів на добу, що відповідає річному 21,5 млрд кубометрів і є найвищим значенням за останні як мінімум чотири роки.