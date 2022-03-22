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В "Нафтогазе" рассказали о продолжении транзита российского газа

Фото: Юрий Витренко, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" (facebook com YVitrenko)
Автор: Владимир Костырин

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, что Украина продолжает транзит российского газа и продолжит это делать, пока есть технические возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Он отметил, что такое решение было согласовано украинской, европейской и российской сторонами, но сам не может разглашать детали таких политических дискуссий н высшем уровне.

Витренко добавил, что в настоящее время Украина полностью контролирует транзит газа, а "Газпром" использует законтрактованные мощности. Так, российские компании все еще могут использовать свои счета на Западе для получения денег за экспорт нефти и газа. За транзит оплата производится в долларах и евро.

Гендиректор "Нафтогаза" инициирует заморозку счетов от продажи газа на эскроу-счетах до окончания войны и вывода войск РФ из Украины.

Также он рассказал в эфире Bloomberg, что оккупанты "берегут" транзитную газовую инфраструктуру, боясь нанести ущерб своим собственным коммерческим интересам и коммерческим отношениям.

Напомним, ранее "Нафтогаз" призвал международные сервисные компании прекратить работу в России.

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