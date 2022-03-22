ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В "Нафтогазе" рассказали о продолжении транзита российского газа

Новина українською →
Вторник 22 марта 2022 05:51
В "Нафтогазе" рассказали о продолжении транзита российского газа Фото: Юрий Витренко, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" (facebook com YVitrenko)
Автор: Владимир Костырин

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, что Украина продолжает транзит российского газа и продолжит это делать, пока есть технические возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Он отметил, что такое решение было согласовано украинской, европейской и российской сторонами, но сам не может разглашать детали таких политических дискуссий н высшем уровне.

Витренко добавил, что в настоящее время Украина полностью контролирует транзит газа, а "Газпром" использует законтрактованные мощности. Так, российские компании все еще могут использовать свои счета на Западе для получения денег за экспорт нефти и газа. За транзит оплата производится в долларах и евро.

Гендиректор "Нафтогаза" инициирует заморозку счетов от продажи газа на эскроу-счетах до окончания войны и вывода войск РФ из Украины.

Также он рассказал в эфире Bloomberg, что оккупанты "берегут" транзитную газовую инфраструктуру, боясь нанести ущерб своим собственным коммерческим интересам и коммерческим отношениям.

Напомним, ранее "Нафтогаз" призвал международные сервисные компании прекратить работу в России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газпром Юрий Витренко Нафтогаз Украины Транзит газа Война России против Украины
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Торговля на крови. Или почему экономика России обречена на изоляцию от Европы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Торговля на крови. Или почему экономика России обречена на изоляцию от Европы