У "Нафтогазі" розповіли про продовження транзиту російського газу

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповів, що Україна продовжує транзит російського газу і продовжить це робити, поки є технічні можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Він зазначив, що таке рішення було погоджено українською, європейською та російською сторонами, але сам не може розголошувати деталі таких політичних дискусій на найвищому рівні.

Вітренко додав, що нині Україна повністю контролює транзит газу, а "Газпром" використовує законтрактовані потужності. Так, російські компанії досі можуть використовувати свої рахунки на Заході для отримання грошей за експорт нафти та газу. За транзит оплата проводиться в доларах і євро.

Гендиректор "Нафтогазу" ініціює заморозку рахунків від продажу газу на ескроу-рахунках до закінчення війни та виведення військ РФ з України.

Також він розповів в ефірі Bloomberg, що окупанти "бережуть" транзитну газову інфраструктуру, боячись завдати шкоди своїм власним комерційним інтересам і комерційним відносинам.